Il neo Prefetto Riflesso oggi in visita negli uffici della Questura

Nella mattinata di oggi il Questore Roberto Pellicone ha ricevuto la visita del Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso, in un clima di cordialità.Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte i Dirigenti della Questura, dei Commissariati e della Sezione della Polizia Stradale, il Prefetto Riflesso, nel complimentarsi per i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato, ha avuto modo di visitare i locali che ospitano la nuova Questura di cui ha apprezzato la funzionalità.Al termine della visita il Questore ha riconfermato l'impegno per assicurare la piena e sinergica collaborazione nella lotta alle diverse forme di illegalità, rinnovando al Prefetto il più sentito ringraziamento sia per la cortese, gradita visita che per l'opera di indirizzo cha la Prefettura pone in essere quotidianamente.