Il plesso "G.D’Annunzio" di Trani tra le Meraviglie nascoste d’Italia

Il complesso in via Pedaggio Santa Chiara di cui è parte integrante la chiesa annessa

Non capita a tutti di poter andare a scuola quotidianamente, calandosi concretamente nella "Storia", entrare in una struttura che , nella sua solidità, reca segni architettonici da scoprire in ogni angolo: soffitti, volte, piccoli capitelli, colonne, suggestive nicchie scolpite nella pietra.Sono questi gli ambienti, i corridoi e l'incantevole scalinata che attraversano le alunne e gli alunni del plesso "Gabriele D'Annunzio" , sede centrale del 3^ Circolo didattico omonimo, ubicato in via Pedaggio Santa Chiara, 75 , inserito in un complesso che pare abbia anche ospitato Federico Barbarossa e di cui è parte integrante la Chiesa annessa.E' con orgoglio che ora il plesso è inserito nella Gallery de "Le Meraviglie nascoste d'Italia" , nella sezione "Dimore storiche", con la bellissima piazzetta antistante: un angolo quasi sospeso nel tempo a pochi passi del centro storico, una "meraviglia nascosta" della nostra Trani.