Il Polo Museale di Trani e la Fondazione SECA svelano : "Il Silenzio del Legno, La Voce del Santo"

1° agosto dalle ore 20:00 a mezzanotte "Notte Bianca di San Nicola";

Dal 2 al 4 agosto dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

In occasione della festa patronale della Città di Trani, la Fondazione S.E.C.A. presenta "Il Silenzio del Legno, La voce del Santo", aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana, in cui la cittadinanza e i tanti turisti potranno ammirare la tavola bizantina del XIV secolo raffigurante "S. Nicola Pellegrino e scene della sua vita", nonché il ciclo di lunette attribuite al maestro Nicola Gliri, pittore bitontino nato nel 1631, sulla vita del Santo Patrono di Trani. Al Polo Museale Diocesano sarà possibile ammirare il bassorilievo in pietra del santo: il manufatto proviene dalla demolita porta della città detta di Barletta, che faceva parte della antica cinta muraria fatta costruire da Federico II di Svevia.Gli orari di apertura durante i festeggiamenti del Santo Patrono sono i seguenti:Biglietto d'ingresso Pinacoteca Diocesana per le aperture straordinarie di € 2,50. L'iniziativa è in collaborazione con Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it