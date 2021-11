Il ponte di via Croazia perde pezzi, urgono controlli

Probabilmente un'ispezione non guasterebbe, viste le fotografie: il "solito" consigliere Michele Centrone (Filiberto Palumbo sindaco) sulla sua pagina Facebook ha segnalato oggi una ennesima criticità nelle infrastrutture di Trani.il ponte che collega via Croazia con strada vicinale Moschetto è decisamente in condizioni di degrado.In particolare sono evidenti parti della volta che si sta sgretolando.