Il principe Alberto di Monaco domani in visita a Trani, i provvedimenti di viabilità

Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata su intera Piazza Trieste.



Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata in via Statuti Marittimi, da piazza Trieste fino alla Capitaneria di Porto.



Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata in via Porta Vassalla, nello spazio riservato alla sosta dei residenti.



Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata piazza Duomo, spazio riservato ai Magistrati del Tribunale.



Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata in piazza Re Manfredi lato mare, da piazza Duomo a via Lionelli



Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata su entrambi i lati, tra via Lionelli e via Mario Pagano..



Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata su entrambi i lati nell'intero tratto di via Lionelli, compreso tra via Maiorano e via Alvarez, inclusa l'area di parcheggio prospiciente il civico 66.

Domani sarà in visita a Trani il Principe Alberto II di Monaco.Per motivi di ordine pubblico nella giornata di domani sono stati assunti dei provvedimenti di viabilità.Dalle ore 16 del 20 aprile alle ore 10 del 21 aprile, divieto di fermata su entrambi i lati dal civico 10 di via Banchina al Porto, fino a Piazza Sedile San Marco.Dalle ore 16 alle ore 24 del 20 aprile, divieto di fermata entrambi i lati in via Statuti Marittimi, tratto compreso tra piazza Sedile San Marco e piazza Trieste.