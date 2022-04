Il progetto lettura dell’Associazione “La Maria del porto” tra i vincitori del bando Cepell

Il progetto presentato dall'Associazione Culturale La Maria del porto APS, in collaborazione con l'Assessorato alle Culture della Città di Trani – Patto per la lettura "Rete Trani Città che legge" (che comprende La Maria del porto e le librerie tranesi Mondadori Bookstore, Luna di Sabbia, La Biblioteca di Babele, Libreria Miranfù) e la Casa editrice La Meridiana di Molfetta, è tra i vincitori del Bando Educare alla Lettura del Cepell – Centro per il libro e la lettura.Le attività didattiche, organizzate e coordinate dalla Casa editrice La Meridiana, avranno luogo presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio di Trani e presso le scuole tranesi aderenti al progetto.Della rete che il progetto della Maria del porto ha costituito, nell'ottica di una sempre più ampia partecipazione e collaborazione tra le associazioni, fanno parte anche l'Associazione di Volontariato Il Colore degli anni, l'Associazione Culturale Traninostra, Coop XIAO YAN rondine che ride, AUSER Trani, Legambiente – Circolo di Trani.Il titolo del percorso formativo "Convivere" prende spunto dal tema della XXI edizione dei Dialoghi di Trani, in programma dal 20 al 25 settembre. La proposta si rivolge a docenti della scuola secondaria di primo grado, bibliotecari, librai ed educatori interessati ad approfondire le proprie abilità e conoscenze nell'ambito della letteratura per l'adolescenza e della formazione dei giovani lettori, allo scopo di educare alla lettura proponendo letteratura di qualità, suscitando la passione dei ragazzi per le storie ben scritte che affrontano i temi del Convivere (ma anche graphic novel, fumetti, albi illustrati e videogiochi).Il corso, con una durata di 60 ore e la partecipazione di 20 tra docenti della scuola secondaria di primo grado, bibliotecari e librai ed educatori, vedrà il coinvolgimento di formatori esperti e di rilevanza nazionale sui temi dell'educazione alla lettura, tra cui anche docenti dell'Associazione Hamelin di Bologna.