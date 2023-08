Il programma dell'ottava edizione di Digithon: dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie

digithon programma 2023 web agg Documento PDF

48 ore di startup competition e 4 giorni di eventi per approfondire i temi al centro della rivoluzione digitale con i grandi protagonisti delle istituzioni, delle aziende, del mondo della cultura e dello spettacolo, con un'attenzione particolare al futuro dell'intelligenza artificiale: ecco il programma di(BT).con il primo degli: a dare il benvenuto agli ospiti e ai cittadini sul palco all'ombra delle torri normanne sarà, ideatore e fondatore di DigithON che lascerà spazio alla giornalista del TG1per parlare di, Presidente di DigithON accoglierà il professore e influencerper una lezione sua cui seguiràcon lo chef star della tv e di YouTubeintervistato dalla giornalista del TG1. A chiudere la prima serata sarà la Segretaria del Partito Democraticoche, con il giornalista e conduttore di Piazzapulita su La7, parlerà dientrerà nel vivo la competizione tra le più innovative startup alledarà il via alla maratona coordinata da, CTO e CoFounder DigithON, ed, Lawyer e CoFounder DigithON con la partecipazione di, direttore di Key4biz. Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per illustrare il proprio pitch alla platea di analisti e investitori e dovranno rispondere alle domande del comitato scientifico per convincerli e aggiudicarsi il premioNel corso della giornata non mancheranno momenti di approfondimento e dibattiti con esperti di innovazione e nomi di primo piano delle aziende: allein collegamento, Innovation Manager e Startup Coach diterrà un panel su, mentre alle, sempre in collegamento,, Senior Leaf Managerintervistata daracconterà. La presentazione dei progetti digitali riprenderà quindi fino alle 13.30 e, dopo una pausa, proseguirà dalle 14.30. Davide, Social Innovation Discipline Leaderinterverrà alleper parlare di, poi si procederà con la maratona degli inventors che si concluderà alle 18.30 per lasciare spazio a, Boot Camp a cura diche si terrà presso la Terrazza Vecchie Segherie.un nuovo imperdibile appuntamento in, giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica e conduttrice di Rai3 approfondirà il tema dell'AI con, poi sarà la volta di, Head of Digital in Nexi & co-CEO diche spiegheràintervistato dal giornalista e conduttore di Rai3. La giornalista e conduttrice di Canale5parlerà con ildie, a seguire, saliranno sul palco il vicedirettore Rai Fiction"il Comandante","Beppe" e"Cucciolo" della fortunatissima serie RAI Mare Fuori: il giornalista de Il Giornaleanalizzerà con loro il rapporto trai lavori alle Vecchie Segherie riprenderanno con l'intervento di, EY partner EMEIA Blockchain Leader - Innovation Consulting Italy Leader che introdurrà la, la. Grazie a questo progetto, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane in EY,per aggiudicarsi un premio del valore di. Alle 10.15 ripartirà la maratona tra gli inventors finalisti e, allela gara lascerà spazio a Federico, CEO diintervistato dasu, l'unico in Italia ad operare con la formula della licenza, per comprendere come si è evoluto negli ultimi 20 anni il mercato della discografia e il mondo dei media. La sfida tra gli startupper riprenderà fino all'ora di pranzo e, dopo l'intervento alledi, responsabile Cybersecurity, con, su, andrà avanti fino alle 18.30, orario in cui è in programma il secondo Boot Camp a cura di AuLab.in, attivista per i Diritti Umani e Digitali, in prima fila nella divulgazione social sarà protagonista di, una particolare intervista doppia,, curata da. Quindi, direttore di San Marino RTV, parlerà con, Presidente FIDAL e con, campionessa olimpica di marcia, fresca della medaglia di bronzo al Mondiale di Budapest 2023 disaranno invece al centro dell'intervista del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministricurata dal direttore del TG1, mentre la conduttrice Raiparlerà con, imprenditore, produttore e manager televisivo, di. A chiudere la serata sarà l'intervento del cantautoreche conaffronterà il tema, sarà dedicata come sempre alla premiazione dei progetti vincitori, talk e riflessioni conclusive rivolte al futuro. L'appuntamento alleè alle, con l'intervento del fondatore die quelli del Prof. Ing., Rettore del Politecnico Bari, e del Prof., del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, intervistati da, direttore della redazione giornalistica Gruppo Norba su. A seguire, il vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, parlerà dell'importanza dei giovani, forza delle imprese.Alleil momento più atteso con lae la premiazione affidata ae al Presidente di Confindustria Bari e BAT. Il primo classificato a DigithON 2023, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà unofferto da Confindustria Bari e BAT. In paliotra borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di.Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it dove è consultabile l'elenco completo dei progetti in gara; il portale, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori, ha segnato quest'anno un nuovo record, portando l'ecosistema delle startup di DigithON a sfiorare quota 2000.Tra i partner dii nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese:; partner istituzionali: