Il restauro "svela" l'affresco di una Madonna: la scoperta dell'impresa che conduce i lavori

I lavori di restauro "svelano" l'affresco di una Madonna. E l'impresa di restauro artistico De Marco, che sta portando avanti l'opera alla sede del Tribunale, lo comunica alle istituzioni preposte auspicando di vederlo riportato alla sua originaria bellezza: non ricevendo risposta, il titolare intende provvedere al restauro di quell'immagine sacra a propria cura e spese: "Nell'ambito dei lavori che ci vedono coinvolti per il restauro di palazzo Candido, ora sede del tribunale di Trani - si legge sulla pagina social dell'impresa - è venuta alla luce una splendida Madonna affrescata. Non avendo ricevuto risposte sulla disponibilità al restauro ne' dal Comune e tantomeno dal Provveditorato opere pubbliche, provvederò a mia cura e spese, nel pieno rispetto della Città e del quartiere che mi ha dato i natali 53 anni fa".