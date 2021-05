Il Rotary Club premia il professor Luigi Ambrosio e il campione Valerio Galati

Il 19 maggio 2021, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, sono state insignite, dal Rotary Club di Trani, del Premio Professionalità A.R. 2020/2021, due eccellenze che rendono onore al nostro territorio, il Prof. Luigi Ambrosio, Linceo, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, e il Campione di Vela Valerio Galati.Luigi Ambrosio, di origine piemontese, ha trascorso i suoi primi diciotto anni di vita a Trani, svolgendo gli studi superiori presso il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi. E' Professore ordinario di Analisi Matematica alla Scuola Normale di Pisa dal 1998 dove si è laureato. I suoi principali interessi di ricerca, grazie al suo maestro Ennio De Giorgi, riguardano il Calcolo delle Variazioni, la Teoria Geometrica della Misura, la Teoria del Trasporto Ottimale e le loro applicazioni alle equazioni alle derivate parziali. Relatore in numerosi Convegni Scientifici, Coordinatore di Progetti PRIN del MIUR come Responsabile nazionale, insignito di Premi e Onoreficenze, Accademico dei Lincei, Membro di Comitati Scientifici a livello anche internazionale, Editor di molteplici Riviste e Collane, dal 9 maggio 2019 è il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, nata per decreto napoleonico nel 1810 e apprezzata in tutto il mondo per la qualità della formazione offerta. Il Prof. Luigi Ambrosio - come ha dichiarato egli stesso nel corso della cerimonia rotariana di premiazione - è profondamente legato alla Città di Trani, a cui lo riportano gli affetti familiari.Valerio Galati, Velista di origine tranese, ha frequentato il Liceo Scientifico V. Vecchi di Trani ed è prossimo alla Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. Animato da una passione fuori dal comune per il mare e i paesaggi marini, vanta, ancora giovanissimo, un "palmares" d'eccezione in ambito agonistico velico. Membro della squadra nazionale italiana dal 2018 al 2020 per il quadriennio olimpico Tokio 2020 (Auckland – Australia), due volte Medaglia di bronzo al valore atletico del CONI, Vincitore della Sailing Champions League (2018), due volte Campione Europeo under 23 (2011 e 2014), due volte Campione nazionale giovanile (2010 e 2011), Vicecampione Italiano Assoluto nella Cat. Olimpica 49er (2018), Campione Italiano Assoluto nella Cat. Olimpica 49er (2019). Nell' intervista per la troupe RAI del programma televisivo "Di là dal fiume e tra gli alberi" nel 2020, Galati ha dichiarato di nutrire "per il mare un amore inspiegabile", che gli è stato trasmesso dal padre, e al mare ritorna sempre per l'agonismo sportivo e per la dedizione ai giovanissimi, ai quali infonde, presso la LNI sez. di Trani, la stessa passione per quel mare che tanto gli ha offerto.La Presidente del Rotary Club Trani, Angela Tannoia, ha consegnato alle due personalità eccellenti, Luigi Ambrosio e Valerio Galati, una targa, quale riconoscimento del Rotary per i pregevoli traguardi, conseguiti da ciascuno, negli ambiti di riferimento, quello accademico e quello sportivo. Luigi Ambrosio e Valerio Galati saranno inseriti nell'Albo d'oro del Premio Professionalità del Rotary Club Trani, istituito nel lontano 1990, su ispirazione del Socio Avv. Antonio Giorgino.Alla cerimonia, con la Presidente del Rotary Club Trani, Angela Tannoia, hanno partecipato il Governatore del Distretto Rotary International 2120 (Puglia e Basilicata) Giuseppe Seracca Guerrieri, il Prefetto Distrettuale, Elisabetta Papagni, i Presidenti dei RR.CC. Andria, Andrea Leone, Barletta, Alessandra Palmiotti, Canosa, Marco Tullio Milanese, Valle dell'Ofanto, Giacomo Triglione, i PDG, Giuseppe Volpe e Sergio Sernia, le Socie e i Soci, i Dirigenti della Lega Navale – sez. di Trani, Nicola Ventura e Nicola Vescia, i graditi Ospiti.