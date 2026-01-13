Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani

Memori del successo della trascorsa edizione estiva dell' iniziativa "Il Saldo è Cultura", anche per le vendite di fine stagione invernali, l'Associazione "Ebanista" ed il Distretto Urbano del Commercio hanno inteso ripetere l'esperienza, in occasione dei Saldi invernali, al fine di continuare nell'opera di promozione e sostegno del comparto commerciale della Città di Trani, obiettivi originari dell'Amministrazione comunale, insieme a Confcommercio e Confesercenti, componenti il Distretto Urbano commerciale della nostra splendida Città.Ci si prepara dunque a rivivere un'esperienza culturale diffusa che combina arditamente la pratica del Commercio con la creatività culturale, rinnovando, durante il periodo dei saldi invernali, il progetto "Il Saldo è Cultura". Iniziativa che, come in precedenza, intende coinvolgere alcuni dei principali luoghi commerciali urbani quali nodi di un "percorso commerciale artistico e poetico", impiegando, in maniera integrata, le forme d'arte visive e poetiche.Una ventina di nuovi quadri di artisti locali saranno esposti, ancora una volta, all'interno e nelle vetrine degli esercizi commerciali per creare un dialogo diretto tra gli spazi espositivi e le varie forme di opere di pittura, mentre, relativamente al "settore Poesia", il progetto prevede una novità. Si arricchirà l'esperienza estiva attraverso l'esibizione di un giovane attore tranese, Michele Crupi, dell'associazione "Il Carro dei Guitti di Giuseppe Francavilla, appassionato di letteratura italiana, Romanticismo ottocentesco ed il Dolce Stil Novo, anch'egli scrittore di Poesie, che interpreterà e reciterà una selezione di poemi e versi di autori locali per dare voce ed animazione ad espressioni artistiche locali, contribuendo così a valorizzare il talento della ns. Comunità.Le arti visive e letterarie, ospitate lungo alcune delle vie e le piazze centrali della Città di Trani, accompagneranno cittadini e visitatori in una passeggiata culturale immersiva, nel pieno del clima frenetico della corsa allo shopping; un'ardita ed insolita unione ideale del fascino dell'arte e la vitalità del commercio per rendere lo shopping un gesto con risvolti culturali e sociali.Nell'occasione le letture poetiche saranno animate dalla verve giornalistica di Vittorio Cassinesi che, attraverso interviste e dialoghi con i consumatori ed i commercianti, trasformerà lo shopping in momenti di incontro e riflessioni di carattere etico e sociale.Si cercherà così di coinvolgere i cittadini, consumatori e clienti, sorprendendoli in contesti quotidiani che diventano inusuali per dimostrare che anche "fare acquisti" può diventare un atto culturale perché si possono realizzare momenti di aggregazione e socialità di cui si sente fortemente l'esigenza, soprattutto in momenti di crisi come quelli che si stanno vivendo."Il Saldo è Cultura" d'inverno si ripropone dunque l'obiettivo di promuovere la cultura come valore condiviso, rendendola accessibile, viva e parte integrante della vita urbana, sostenendo allo stesso tempo il commercio locale in uno dei periodi più significativi dell'anno per gli esercizi di vicinato del settore merci varie, coinvolgendo anche alcuni di loro che si fregiano del Marchio regionale di "Azienda Storica", sempre più in crisi rispetto all'invasivo strapotere economico della Grande Distribuzione Organizzata e delle Vendite On line.Traendo spunto dal periodo dei "Saldi invernali", le Organizzazioni di Categoria Confesercenti e Confcommercio, attraverso il Distretto Urbano del Commercio di Trani rivolgono dunque, ancora una volta, un pressante appello ai cittadini consumatori, invitandoli a spendere nei negozi della Città, provando ad immaginare come sarebbe triste ed insicura Trani senza le vetrine illuminate e le strade animate."Il Saldo è Cultura" è un evento che vuole attirare l'attenzione di tutti sul grave periodo di crisi che ormai i commercianti, da più anni, si trovano costretti ad affrontare.Attraverso esso ci si ripropone di perseverare nel cercare di contribuire alla promozione degli esercizi di vicinato della Città di Trani, animando alcune delle principali zone commerciali della città, nella realizzazione di un' ideale, ardita connessione armonica del fascino dell'arte con la vitalità del commercio."L'arte trasposta nei saldi" vuole sostenere l'economia urbana, valorizzandone il tessuto commerciale, attraverso la promozione del pur difficile, ma non impossibile, dialogo contemporaneo della economia con la cultura: un modo nuovo per vivere le felici esperienze dell'acquisto vantaggioso compiuto tra "Parole, Colori e Bellezza da condividere".Ai commercianti che riusciranno a far vendere un quadro sarà rilasciata una pergamena ricordo della iniziativa culturale. Per richiesta chiarimenti ed informazioni contattare la segreteria operativa del DUC Trani: tel: 0883 888236; cell.: 3477242141Mail: segreteria@ductrani.it.