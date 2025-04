Il sindaco Bottaro premia il talento tranese Nicola Pio Nasca

Questa mattina, a Palazzo Beltrani, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro con l'assessore Lucia de Mari, ha consegnato un attestato di merito al giovane Nicola Pio Nasca, un 22enne tranese che ha scritto una pagina di storia per la città e per il mondo della musica. Nicola è infatti il primo studente italiano non vedente a conseguire la laurea triennale in pianoforte solistico presso il Conservatorio di Bari, nell'ambito del percorso accademico Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale).Un traguardo straordinario che si aggiunge a una serie di successi ottenuti dal giovane musicista. Attualmente, Nasca frequenta il Biennio Accademico di II livello, sempre al Conservatorio di Bari, sotto la guida del maestro Damiana Sallustio. La sua determinazione e il suo talento lo hanno spinto a eccellere non solo nel suo percorso formativo, ma anche a farsi notare in ambito nazionale e internazionale.Nel 2025, Nicola ha conquistato il primo premio al "Crescendo International Music Competition", competizione di fama mondiale tenutasi a New York, presso la storica Carnegie Hall. Questo riconoscimento rappresenta uno dei più grandi successi della sua carriera, un segno tangibile della sua abilità e del suo impegno, che gli hanno permesso di esibirsi in una delle sale da concerto più prestigiose del mondo, unanimemente considerata un simbolo di eccellenza musicale.Oltre alla sua carriera musicale, Nasca è un esempio di coraggio e perseveranza. La sua storia dimostra come la passione per la musica non conosca barriere, e come la sua dedizione e talento possano ispirare tanti altri giovani a seguire i propri sogni, indipendentemente dalle difficoltà.