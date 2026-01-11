«È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra

È il momento di compiere una scelta netta, non più rinviabile. Anna Rossi e Vincenzo Ferreri, a nome di Tranibenecomune, ritengono indispensabile che il centrosinistra di Trani avvii al più presto un percorso politico unitario, serio e credibile, in vista delle prossime elezioni amministrative.



È necessaria la costruzione di uno schieramento coerente, capace di tenere insieme Alleanza Verdi e Sinistra, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e tutte le realtà civiche che si riconoscono nei valori della giustizia sociale, della tutela dei beni comuni, della partecipazione democratica e della sostenibilità. Un'alleanza fondata non su accordi di vertice, ma su un progetto condiviso, chiaro e riconoscibile.



Per rendere possibile questo percorso è indispensabile dare un segnale forte e concreto di discontinuità rispetto al passato. Solo così il centrosinistra potrà tornare a parlare a quella fondamentale area di voto d'opinione che oggi appare disillusa e distante, e che deve tornare a sentirsi parte integrante di un progetto politico collettivo, non espropriata come accaduto negli ultimi anni.



Il tempo delle divisioni, dei personalismi e delle logiche autoreferenziali è finito. Trani ha bisogno di una proposta politica all'altezza delle sfide del presente, capace di nascere dal confronto reale, dall'ascolto e dalla partecipazione, e di ricostruire un clima di entusiasmo e speranza che in città manca da troppo tempo.



Per queste ragioni, l'appello è a sedersi subito attorno a un tavolo per avviare un percorso unitario che restituisca credibilità al centrosinistra e fiducia ai cittadini. Questo è il tempo della responsabilità collettiva. Questo è il tempo del coraggio. Questo è il tempo di unirsi.