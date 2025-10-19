Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup

Il Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) è un'arte marziale e uno sport di combattimento specializzato nella lotta a terra. Il suo principio fondamentale è permettere a una persona più piccola e meno forte di difendersi e sconfiggere un avversario più grande e pesante, utilizzando la tecnica, le leve articolari anziché la forza bruta.È in questa disciplina complessa e tattica che Nicola Virgilio, classe 1991, originario di Trani, è emerso con forza sul tatami del Palaflorio di Bari, dove lo scorso 5 ottobre si è tenuto il torneo agonistico nazionale Adriatico Cup 2025. L'atleta tranese è stato protagonista di un vero e proprio capolavoro sportivo: gareggiando in ben quattro categorie, ha dimostrato una tecnica degna di nota e una perseveranza fuori dal comune.Lottando instancabilmente, punto su punto, è tornato a casa con un bottino straordinario: due medaglie di bronzo nelle gare "Open" (tutte le cinture), un titolo di vicecampione nazionale e il metallo più prestigioso, laureandosi campione nazionale nella sua categoria di peso.Un risultato che fa di Virgilio un esempio di ispirazione per le future generazioni e un punto di riferimento per molti giovani tranesi. "Sapevo che sarebbe stata ostica ma alla fine ne è valsa la pena, torno a casa con tono umile ma fiero", ha dichiarato l'atleta pugliese, già proiettato al prossimo impegno agonistico a Roma. "Condivido le medaglie che ho conquistato con tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, come il mio maestro Francesco Mininni, i miei cari e la mia squadra. Il mio prossimo obiettivo è quello di competere nella Città Eterna, rispettando il valore dei miei avversari, con lealtà e senza timori reverenziali".Il successo di Nicola Virgilio si inserisce in un trionfo corale, quello della Jiu Academy guidata proprio dal maestro Francesco Mininni, campione italiano e internazionale di BJJ. La squadra ha letteralmente dominato la competizione barese, che ha visto sfidarsi oltre 500 atleti provenienti da tutto il Centro-Sud Italia. Insieme a Virgilio, una lunga lista di compagni di squadra ha contribuito al ricco medagliere, tra cui Armenio Alessandro, Lucivero Pietro, Capurso Laszlo e molti altri, portando la Jiu Academy sul tetto della competizione."Un grande ringraziamento va alla Pienza Boxe del Palapanunzio di via Giovinazzo – ha sottolineato il maestro Mininni – dove tutti i giorni questi giovani e meno giovani campioni si allenano. È un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio. Siamo contenti di quanto fatto a Bari".