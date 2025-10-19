Attualità
Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
L'atleta di Trani, classe 1991, si laurea campione nazionale e conquista altri tre podi al Palaflorio di Bari, un esempio per i giovani
Trani - domenica 19 ottobre 2025
Il Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) è un'arte marziale e uno sport di combattimento specializzato nella lotta a terra. Il suo principio fondamentale è permettere a una persona più piccola e meno forte di difendersi e sconfiggere un avversario più grande e pesante, utilizzando la tecnica, le leve articolari anziché la forza bruta.
È in questa disciplina complessa e tattica che Nicola Virgilio, classe 1991, originario di Trani, è emerso con forza sul tatami del Palaflorio di Bari, dove lo scorso 5 ottobre si è tenuto il torneo agonistico nazionale Adriatico Cup 2025. L'atleta tranese è stato protagonista di un vero e proprio capolavoro sportivo: gareggiando in ben quattro categorie, ha dimostrato una tecnica degna di nota e una perseveranza fuori dal comune.
Lottando instancabilmente, punto su punto, è tornato a casa con un bottino straordinario: due medaglie di bronzo nelle gare "Open" (tutte le cinture), un titolo di vicecampione nazionale e il metallo più prestigioso, laureandosi campione nazionale nella sua categoria di peso.
Un risultato che fa di Virgilio un esempio di ispirazione per le future generazioni e un punto di riferimento per molti giovani tranesi. "Sapevo che sarebbe stata ostica ma alla fine ne è valsa la pena, torno a casa con tono umile ma fiero", ha dichiarato l'atleta pugliese, già proiettato al prossimo impegno agonistico a Roma. "Condivido le medaglie che ho conquistato con tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, come il mio maestro Francesco Mininni, i miei cari e la mia squadra. Il mio prossimo obiettivo è quello di competere nella Città Eterna, rispettando il valore dei miei avversari, con lealtà e senza timori reverenziali".
Il trionfo della Jiu Academy
Il successo di Nicola Virgilio si inserisce in un trionfo corale, quello della Jiu Academy guidata proprio dal maestro Francesco Mininni, campione italiano e internazionale di BJJ. La squadra ha letteralmente dominato la competizione barese, che ha visto sfidarsi oltre 500 atleti provenienti da tutto il Centro-Sud Italia. Insieme a Virgilio, una lunga lista di compagni di squadra ha contribuito al ricco medagliere, tra cui Armenio Alessandro, Lucivero Pietro, Capurso Laszlo e molti altri, portando la Jiu Academy sul tetto della competizione.
"Un grande ringraziamento va alla Pienza Boxe del Palapanunzio di via Giovinazzo – ha sottolineato il maestro Mininni – dove tutti i giorni questi giovani e meno giovani campioni si allenano. È un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio. Siamo contenti di quanto fatto a Bari".
