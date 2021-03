Il tratto tranese nei vestiti dei Maneskin sul palco dell'Ariston

Se l'attrice tranese Bianca Nappi condivide in buona percentuale il successo televisivo del commissario Lolita Lobosco, qualcosa del "genio" cittadino c'è stato anche sul palco eurovisivo dell'Ariston: i vestiti dei vincitori Maneskin, quell'estetica Victorian Rock letteralmente cucita loro addosso (tutti capi sono custom made, cioè creati ad hoc per l'occasione) senza distinzioni di sesso, porta anche il tratto professionale della giovanissima tranese Tiziana Scaglione, che nella Capitale della Moda segue dei progetti con il team di Etro. Non rilascia dichiarazioni Tiziana, ma i suoi profili social è chiaro il suo orgoglio per il lavoro fatto.Le loro tute nude look (Etro) con i lacci sul petto indossate durante l'esibizione di "Zitti e buoni", e l'effetto nudo spezzato solo dai ricami argentati, piacciano o meno, sono pensate e cucite con talento: moda e musica, legate indissolubilmente. Con tratto tranese.