Il vaccino anti-covid è arrivato nella Bat: somministrate le prime dosi

Domenica 27 dicembre 2020. Ore 9. Momenti che entreranno nella storia del nostro Paese. Delle 80 dosi di vaccino anti-Covid destinate alla Asl Bat, alcune stamattina sono state somministrate presso il Dipartimento di Prevenzione ad Andria in viale Trentino. Il primo ad essere vaccinato nella Bat è stato Danny Sivo (Coordinatore Medici di Lavoro). A seguire Riccardo Matera (Direttore Dipartimento di Prevenzione) e Stefania Menolascina (Dirigente Medico Sisp Andria). Il primo tranese che riceverà il vaccino oggi sarà il dottor Tommaso Scagliarini.Ecco le prime foto e video di questo giorno che giunge dopo quasi un anno dalla scoperta del caso in Italia e dopo oltre 2 milioni di casi in totale in Italia e oltre 71mila vittime.