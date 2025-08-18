Erba in via delle Tufare
Erba in via delle Tufare
Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante": l'affondo di Azione

"Una gestione del Verde pubblico senza criterio, una serie di scelte inquietanti da parte dell' Amministrazione Bottaro-Ferrante. Chiediamo le dimissioni dell'assessore al ramo"

Trani - lunedì 18 agosto 2025
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Azione a firma di Irene Verziera, vice segretaria cittadina e provinciale di Azione. Una gestione del Verde pubblico imbarazzante e senza criterio, una serie di scelte inquietanti da parte dell' Amministrazione Bottaro - Ferrante in ambito ambientale che si riflettono sulla vita quotidiana dei cittadini tranesi.

"In molti casi abbiamo assistito al taglio di alberi senza che fossero tempestivamente sostituiti; ora siamo arrivati ai tagli "notturni", quasi clandestini, con cittadini che dall'oggi al domani assistono alla lenta e continua "strage". Notiamo che spariscono alberi posti accanto a determinate attività commerciali come accaduto recentemente sul lungomare. Intanto il punteruolo rosso ha ricominciato ad attaccare le nostre palme. Dopo la mattanza sul Porto ed in piazza Quercia, ora giungono segnalazioni anche relative alle palme nei pressi della Cattedrale (davanti al ristorante Regia), come scriveva nei giorni scorsi la nostra concittadina Maria Grazia Cinquepalmi. Anche in questo caso, per le palme morte, gli interventi e la manutenzione sono stati rispettivamente tardivi i primi e poco efficace o assente la seconda. Abbiamo assistito, in svariate zone della città, dalle nuove piazze (ex Pinetina di via Andria), alle periferie (via Barletta, nei pressi di Eurospin) ai nuovi parchi, al rinsecchimento di varie piante ed alberi, sia in passato che nel presente. Per arrivare poi allo stato pietoso della Villa Comunale, già più volte denunciato, fino a Villa Telesio riaperta ma con zone in cui sono evidenti abbandono e verde incolto. La gestione del verde pubblico, costata tra l'altro svariate centinaia di migliaia di euro in questi anni per poi ottenere un servizio tanti scarso, dovrebbe essere, come accadeva in passato per Trani, sia un fiore all'occhiello per attrarre turisti, sia per permettere ai nostri cittadini di vivere in una realtà che rispetti il decoro urbano e l'ambiente, anche alla luce delle difficoltà portate dalle difficili condizioni climatiche (una città con scarso o mal gestito verde, acuisce gli effetti delle alte temperature, specie a danno di bambini e anziani). Azione denuncia questa situazione critica inerente la gestione del verde pubblico, chiedendo che l'assessore al ramo rimetta (almeno) questa delega e che in futuro siano affidati incarichi di salvaguardia ambientale, tramite la cura del verde, a persone con competenze specifiche.

