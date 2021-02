Illuminati dalla solidarietà, la Cattedrale di Trani si tinge di blu

L'iniziativa in occasione del 106^ anniversario del Rotary Club

Per celebrare il 116° anniversario del Rotary, i club rotariani del raggruppamento della zona 5 hanno illuminato in contemporanea i luoghi di riferimento storici delle proprie città con uno sfondo blu, per un messaggio importante di Vision illuminata dal servizio umanitario, a favore delle loro Comunità.A Trani a tingersi di blu la Cattedrale a picco sul mare regolando ai presenti uno scenario mozzafiato.