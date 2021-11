Impatto tra due auto in via Malcangi: nessun ferito

Una mancata precedenza è la causa dell'incidente avvenuto nella serata di martedì in via Malcangi, all'incrocio con via Zara. Due auto sono finite per scontrarsi tra di loro procurando danni alla parte interiore di entrambi i mezzi. Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.