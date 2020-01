In biblioteca una lettura pubblica a più voci del Diario di Anne Frank

La Scuola Secondaria di 1° grado "Rocca Bovio Palumbo" coorganizza con l'Assessorato alle Culture della Città di Trani una lettura pubblica a più voci del Diario di Anne Frank, con la collaborazione di Marluna Teatro, martedì 28 gennaio a partire dalle ore 16:00 presso la Sala Ronchi della Biblioteca comunale "G. Bovio".Il Diario di Anne Frank ci ricorda i tempi bui del nazismo in Europa, il terrore, il rischio della deportazione nei campi di concentramento e la necessità di nascondersi per salvarsi, ma, raccontati da un'adolescente, ha fatto sì che i giovani lettori si avvicinassero e si riconoscessero nelle paure e nelle speranze dei loro coetanei costretti a nascondersi per due anni. Tra amori, passioni, paure, delusioni e aspirazioni di tre adolescenti e delle loro famiglie, si è raccontata anche la preoccupazione di Anne di lasciare una traccia della loro esistenza nel mondo: per questo saranno i nostri giovani a "ricordare" e a dare voce alle parole di Anne Frank.