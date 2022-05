In centinaia ogni sera per il Crocifisso di Colonna nella Parrocchia di San Magno

GIOVEDÌ 5 MAGGIO



Ore 09.00–18,00 Esposizione e Adorazione Eucaristica silenziosa – Celebrazione dell'Ora Media (Ora Sesta – Ora Nona).



Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dalla Comunità Dono di Maria.



Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Coordinatore Cittadino Can. Gaetano Lops, e animata dalla Comunità Dono di Maria.



Ore 20.30 Adorazione Eucaristica animata dalla Comunità dono di Maria.



VENERDÌ 6 MAGGIO



Ore 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore del Santuario di Colonna, Can. Domenico Gramegna.



Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire.



Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire e dal Coro Parrocchiale.



Ore 20.30 Momento di preghiera a cura dei Giovani e Giovanissimi, animato dalla Pastorale Giovanile Cittadina e presieduto dal coordinatore Cittadino di P.G. Can. Michele Caporusso.



SABATO 7 MAGGIO



Ore 17.00 Momento di preghiera con i Fanciulli di Scuola Elementare e Media, genitori, catechisti.



Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo Caritas.



Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dal Gruppo Caritas e dal Coro Parrocchiale.



Ore 20.30 Musical "Il Risorto".



DOMENICA 8 MAGGIO



Ore 08.30 – 10.30 – 12.00 Celebrazioni Eucaristiche



Ore 13.00 Pranzo di Comunità c/o l'Auditorium "Mons. Pichierri"



Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato Gruppo della Tenerezza.



Ore 19.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale, Sac. Sergio Pellegrini, e animata dal Gruppo della Tenerezza e dal Coro Parrocchiale.



LUNEDÌ 9 MAGGIO



Ore 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Parrocchiale, Can. Michele Caporusso.



Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo di Preghiera della Divina Misericordia.



Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica dal Parroco Can. Dino Cimadomo e animata dal Gruppo di Preghiera della Divina Misericordia e dal Coro Parrocchiale.



Ore 20.00 Cammino di Preghiera con il SS. Crocifisso di Colonna per le strade del territorio parrocchiale animata dai vari Gruppi e Movimenti della Comunità con il seguente itinerario: Tempio Parrocchiale – Tempio Parrocchiale – Via Giuseppe di Vittorio – Via Superga – Via Monte d'Alba – Via Giuseppe di Vagno – Via Giuseppe di Vittorio – Via Palmiro Togliatti – Via Giuseppe Verdi – Via Giuseppe Alberto Pugliese – Via Ruggiero Leoncavallo – Via Sant'Annibale Maria di Francia – Via Giorgio Almirante – Tempio Parrocchiale.



MARTEDÌ 10 MAGGIO



Ore 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Parrocchiale, Can. Michele Caporusso.



Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Can. Dino Cimadomo e animata dal Coro Parrocchiale.



Ore 20.00 Adorazione della Croce con la preghiera di Taizè.



MERCOLEDÌ 11 MAGGIO



Ore 19.00 Concelebrazione Eucaristica dal Parroco Can. Dino Cimadomo e animata dalla Comunità Neocatecumenale e dal Coro Parrocchiale.



Ore 20.00 Lectio Divina sui racconti della Passione tenuta da Can. Raffaele Sarno



GIOVEDÌ 12 MAGGIO



Ore 09.00-18,00 Esposizione e Adorazione Eucaristica silenziosa – Celebrazione dell'Ora Media (Ora Sesta).



Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire.



Ore 19.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire e dal Coro Parrocchiale.



Ore 20.00 VIA LUCIS per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite, degli Scout, dell'UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: Chiesa di San Magno, Via Di Vagno, Via Di Vittorio, Via Togliatti, Via de Robertis, Corso Imbriani, Via Tasselgardo, Lungomare Cristoforo Colombo, Santuario di Santa Maria di Colonna

Quanto la festa della Croce di Colonna sia mancata ai tranesi e quanto profondo sia il legame con quel crocifisso di legno è stato evidente non solo la mattina del 3 maggio, ma continua a essere dimostrato col pellegrinaggio continuo dei fedeli che prosegue nella chiesa di San Magno, dove resterà esposto fino al 12 maggio.Una partecipazione straordinaria già la sera del 3, con la messa celebrata dal vescovo e poi con il concerto meditativo "Misterium Crucis" realizzato con il coro parrocchiale e la collaborazione di una scuola di danza di Trani ."Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia": sarà questo, espresso in un versetto di una lettera di San Pietro, a rendere quel Crocifisso così amato e così incastonato nell'anima della città.Un crocifisso che porta su di sé non solo il segno della flagellazione durante la passione di Cristo ma anche di una violenza subita più di cinquecento anni fa proprio in riva al nostro mare, e che fu vinta dalla Croce stessa che volle restare qui a Trani, in un percorso che in migliaia e migliaia , prima ai piedi del monastero durante la bellissima funzione religiosa, e poi seguendo l'unica e bellissima processione in mare e il suo approdo nel porto, hanno rivissuto due giorni fa.Pubblichiamo nuovamente il programma dei riti previsti fino al 12 maggio, che prevede momenti di preghiera processione e sabato 7 maggio un musical: "Il risorto" .