In corso lavori di manutenzione su strade e marciapiedi

Sono in corso in città alcuni interventi di manutenzione ordinaria delle sedi stradali mediante interventi puntuali su carreggiate e marciapiedi. I lavori, a cura della ditta "Lavori Stradali e Movimento Terra di Scaringi snc" hanno un importo complessivo di 28.436 euro (oltre Iva) stanno riguardando il ripristino dei marciapiedi di piazza Natale D'Agostino nei pressi del liceo De Sanctis (sia dal lato del lungomare Cristoforo Colombo che dal lato che si affaccia su via Tasselgardo), piazza Dante (nei pressi della scuola Baldassarre), via Mausoleo e via Radeprando (alcuni tratti da corso Vittorio Emanuele a via Umberto). Prevista anche l'esecuzione di alcuni interventi di colmature delle buche in via Verdi e via Pertini ed il ripristino di basole su alcuni tratti del marciapiede di via Malcangi e di corso Vittorio Emanuele (tra via Fusco e via Radeprando).Da alcuni giorni inoltre sono iniziati i lavori di ripristino di alcune parti del muraglione del lungomare Chiarelli. Per consentire l'intervento in sicurezza, il tratto della pista ciclabile interessato è stato chiuso alla circolazione ciclistica.