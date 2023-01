In Piazza della Libertà arriva domani la Befana con le calze di Trani Soccorso

1500 calze piene di golosità aspettano i bambini in una festa con giochi e animazione

Saranno tante le calze che la Befana di Trani Soccorso distribuirà domani ai bambini che parteciperanno alla festa in piazza della Libertà a partire dalle 11:30.Ma soprattutto vi sarà la possibilità di condividere una mattinata di gioia e allegria grazie all' animazione degli amici di Clown Therapy, che con i bambini giocheranno e regaleranno una festa dell'Epifania davvero speciale.Un evento per i più piccoli voluto dalla onlus Trani Soccorso e reso possibile anche dalla collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Trani.