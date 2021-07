In pieno giorno e sotto gli occhi di tutti: furto d'auto nel parcheggio di un megastore a Trani

Social Video 2 minuti Furto di auto a Trani

In pieno giorno e impunemente, senza alcun timore di essere sorpresi o disturbati dall'andirivieni di clienti di un megastore di giocattoli a Trani in via Andria.Il furto risale a circa venti giorni fa, ma il video che lo testimonia ha preso da poco a circolare in rete: lo proponiamo come documento di un crimine che nella nostra città e nella nostra provincia ha raggiunto numeri insostenibili.La tecnica è ormai quasi un classico: si riesce a scardinare la portiera a e penetrare nell'abitacolo mentre uno o più complici sistemano la macchina in posizione favorevole per essere spinta da un'altra auto e messa in moto "a strappo".La telecamera riprende la scena con chiarezza così come chiara è l'indifferenza dei clienti dell'esercizio commerciale che paiono non accorgersi di quanto stia accadendo, salvo i malcapitati proprietari dell'auto rubata: una famiglia che realizza pochi istanti dopo che il loro mezzo è sparito.