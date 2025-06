In Puglia arrivano nuovi bus ecosostenibili: svolta green nel trasporto pubblico

Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e inclusiva: la Regione Puglia ha distribuiti nuovi autobus a metano (dei 148 previsti) su tutto il territorio, da nord a sud, con l'obiettivo di rinnovare il parco mezzi e abbattere l'impatto ambientale del trasporto pubblico locale.Ad annunciarlo è Debora Ciliento, consigliera regionale, che in una nota ha sottolineato il valore strategico dell'investimento: "In questi mesi abbiamo messo su strada nuovi autobus a metano, moderni, silenziosi ed ecosostenibili. Ma non basta parlare di transizione ecologica se non pensiamo anche all'accessibilità".L'iniziativa non si limita alla sostenibilità ambientale: accanto all'impegno green, infatti, sono state previste agevolazioni per gli studenti e per chi utilizza i mezzi pubblici per studio o lavoro. "Abbiamo introdotto misure concrete per garantire il diritto alla mobilità a tutte e tutti", ha aggiunto Ciliento.Una politica, quella regionale, che punta su fatti e non solo su parole, come dimostrano anche le campagne a sostegno del bonus trasporti e del miglioramento del servizio su tutto il territorio pugliese."E non ci fermiamo qui", promette Ciliento. Il cammino verso un sistema di trasporto efficiente, inclusivo e sostenibile è appena cominciato.