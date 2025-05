In punta di matita: a Trani si riscopre l’arte satirica di Frate Menotti

Un viaggio a colori (e a colpi di caricatura) nella satira visiva tra fine Ottocento e primo Novecento. Giovedì 22 maggio alle ore 18.30, presso il Circolo del Cinema "Dino Risi" di Trani, verrà presentato il volume In punta di matita. L'arte di Frate Menotti nella Collezione Scianatico, pubblicato da Edizioni di Pagina.Protagonista della serata, in un dialogo che promette incursioni tra arte, satira e memoria, sarà la storica dell'arte Giulia Perrino, una delle autrici del volume, che dialogherà con Giuseppe del Curatolo, aka Gidicì – fumettista, regista e autore da sempre vicino al mondo della satira grafica e del fumetto, firma per testate come Frigidaire, Il Male, Il Vernacoliere, nonché curatore di festival e mostre. L'incontro sarà introdotto da Iolanda Peluso.Barese, dottore di ricerca in Storia dell'Arte Comparata dei Paesi Mediterranei, Giulia Perrino ha perfezionato la propria formazione in sedi prestigiose come la Fondazione Federico Zeri di Roma, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia e l'École du Louvre di Parigi. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le sue opere si ricordano Affari pubblici e devozione privata (Caratteri Mobili, 2013), Il Cimitero Monumentale di Bari (Gelso Rosso, 2016), e la curatela del volume Una finestra sulla storia (Società di Storia Patria per la Puglia, 2017). Insegnante, guida turistica e ricercatrice indipendente, i suoi studi si concentrano soprattutto su storia sociale dell'arte, iconografia e araldica.Il libro – firmato anche da Nicola Cortone e Francesco Quarto – è un tributo alla brillante produzione di Frate Menotti, pseudonimo del caricaturista Menotti Vittorio Amedeo Bianchi (Bari, 1863–1924), attivissimo sulla stampa pugliese tra Ottocento e Novecento. Ironico, corrosivo, lucidissimo osservatore della società del tempo, Frate Menotti realizzò oltre 2000 disegni, molti dei quali destinati ai giornali satirici baresi, oggi conservati presso la Biblioteca Nazionale di Bari. Con la preziosa Collezione Scianatico, corposa raccolta privata di molti numeri delle riviste su cui Menotti ha pubblicato, è possibile riscoprire il tratto e lo sguardo affilato di un autore troppo a lungo dimenticato, i cui disegni – per lo più chine e acquerelli – erano destinati a diventare litografie satiriche per riviste e giornali dell'epoca. Oggi, grazie anche a questa preziosa opera di riscoperta, emerge un corpus fondamentale per comprendere non solo la vivacità grafica e la capacità di osservazione di Frate Menotti, ma anche uno spaccato autentico della vita politica, sociale e culturale del Mezzogiorno pre-unitario e post-unitario.La serata sarà anche l'occasione per riflettere sul ruolo della caricatura come strumento critico e specchio delle trasformazioni di una società in fermento.L'ingresso è libero. Un'occasione da non perdere per appassionati di storia dell'arte, del disegno, dell'umorismo graffiante d'altri tempi e di cultura locale.Info- Circolo del Cinema Dino Risi, Trani- Giovedì 22 maggio 2025, ore 18.30- In punta di matita. L'arte di Frate Menotti nella Collezione Scianatico- Edizioni di Pagina