In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani"

L'Associazione RispettiAMO Trani ha donato e installato un albero di Natale in via Domenico Pastina, uno di quei luoghi che, pur non essendo lontani dal cuore della città, spesso finiscono in una sorta di "zona grigia". "Abbiamo voluto fare la nostra parte lì dove si avverte la sensazione che nessuno guardi più" dichiarano i membri dell'associazione. "Un albero di Natale non è una soluzione, ma un segnale. È il modo più semplice per dire che quei luoghi esistono, che meritano attenzione, che non intendiamo abituarci all'idea che ci siano luoghi di serie A e luoghi di serie B."L'iniziativa non è pensata come un gesto isolato o simbolico fine a sé stesso. Rientra, invece, in un percorso di piccole azioni mirate che RispettiAMO Trani ha deciso di avviare nei quartieri più trascurati, con l'obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sul valore del decoro urbano e sulla responsabilità condivisa nel preservare gli spazi pubblici. L'albero, installato e illuminato in queste ore, vuole essere un invito: a non rassegnarsi, a pretendere cura, a riconoscere dignità a ogni angolo della città. Perché una comunità si misura soprattutto da come tratta i suoi punti più fragili. Con questa iniziativa, l'associazione ribadisce il proprio impegno nel promuovere azioni capillari, lontane dagli effetti speciali ma vicine alla vita reale delle persone: la vita di chi quella piazza la attraversa ogni giorno, spesso in silenzio. F.to Angela Mercorio