Inaugurata la passeggiata di Levante, un nuovo traguardo della riqualificazione della costa

Inaugurato con la scenografia di un cielo limpido e rosato sul mare azzurro il nuovo tratto del litorale di Levante , caratterizzato dalla presenza di un tradizionale gozzo di mare a identificare la nuova area destinata sempre più a diventare punto di riferimento delle passeggiate estive ma non solo dei tranesi e dei turisti.Obiettivo del Sindaco è rendere il lungomare di Levante il segno di una "città che si allunga" e quindi quasi un ideale prolungamento del lungomare Cristoforo Colombo."Ovvio che siano predisposte misure di sorveglianza con telecamere ", ha detto il sindaco, aggiungendo però che la vera sorveglianza nascerà sempre di più del fatto che questo tratto di costa si integrerà col tempo con il resto della città diventando luogo pulsante di vita attraverso proprio la fruizione della gente.Sarà inevitabile dunque col tempo una presenza sempre più importante di forza pubblica e sorveglianza come avviene in luoghi molto frequentati della città.