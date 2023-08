La danza dei delfini a Trani: in due nuotavano accanto a una barca a vela

I delfini a Trani sono di casa, si sa, non fosse altro per la familiarità con il nostro Santo Patrono: ma ogni volta che vengono ripresi è come una magia che si ripete perché gli splendidi mammiferi con la loro danza tra le onde incantano chiunque riesca ad avvistarli. E questa mattina, da una barca a vela, nei pressi del molo San Nicola - quindi abbastanza vicino alla costa - ne è stata avvistata una coppia che non si è risparmiata allo stupore dei natanti con salti ed evoluzioni nel nostro mare.Con il cambiamento climatico noi cittadini, non solo abbiamo dovuto affrontare inizialmente un caldo con le temperature più alte degli ultimi anni, ma si verificano anche curiosi casi come la migrazione di alcuni animali, come i delfini.Ormai Trani per loro è diventata una tappa fissa che fa sorridere bagnanti che li guardano e li filmano, ma creano soprattutto curiosità negli occhi dei bambini. Per natura questo tipo di cetacei di mare vanno alla ricerca di un mare fresco e pulito, quindi potrebbe essere una bella soddisfazione sapere che le acque tranesi non sono contaminate.I delfini si avvicinano molto alla costa o alle barche per andare alla ricerca di cibo ma non corrispondono ad pericolo alcuno per noi.