Incendio al Macao, la Lega Trani sostiene «il suo impegno a favore della sicurezza e dell'ordine pubblico»

«In merito alla notizia diffusa nella giornata di ieri con la quale i gestori del locale sito in piazza Longobardi lamentavano un disinteresse dell'Amministrazione nella persona del Sindaco il sottoscritto, oltre a manifestare vicinanza e solidarietà (anche per aver gestito per oltre trent'anni una attività commerciale), desidera dimostrare come fattivamente si è interessato con note protocollate a tutti i recenti inquietanti episodi di incendi rimasti ancora impuniti. Lo sostiene Giovanni di Leo, consigliere della Lega che ha dichiarato anche «l'impegno della Lega di Trani a favore della sicurezza ed ordine pubblico».