Incendio in un'azienda di Barletta, per precauzione tenere chiuse le finestre

Un incendio è divampato questa mattina in un'azienda nella zona industriale di Barletta, la Dalena ecologica srl, in via Vecchia Madonna dello Sterpeto. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7 in questo impianto che si occupa di trattamento di rifiuti ai fini della produzione di CDR. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è sotto controllo. Sul posto, oltre ai pompieri e alla polizia municipale, ci sono i carabinieri e i tecnici dell'Arpa Puglia.In ragione delle condizioni meteo che prevedono, dalle ore 12 di oggi e per le successive 36 ore, venti forti o di burrasca nord orientali, il sindaco di Barletta ha emanato un'ordinanza, notificata anche al Comune di Trani, nella quale si dispone ai cittadini residenti ed agli occupanti degli edifici nelle zone circostanti l'origine dell'incendo (nella porzione di territorio compresa tra la statale 170 e la statale 16 Adriatica, per un'estensione non inferiore ai 3 km) la chiusura delle aperture delle abitazioni e degli esercizi commerciali, industriali e di servizi, la sospensione della raccolta di frutti, olive, ortaggi e prodotti similari, e di tenere al chiuso gli animali.Asl BAT ed Arpa Puglia sono impegnate nelle attività di rilevamento di eventuali superamenti degli agenti inquinanti nell'arco di 3 km dal luogo dove si è verificato l'incendio.Sul sito Internet del Comune di Trani è possibile visionare l'ordinanza.https://www.comune.trani.bt.it/in-evidenza/incendio-fabbrica-di-rifiuti-a-barletta-per-precauzione-tenere-chiuse-le-finestre/