Incendio in un capannone di Andria, la colonna di fumo visibile anche da Trani

In fiamme un deposito di materiale industriale nei pressi di via Trani

È ben visibile anche da Trani la colonna di fumo causata da un grosso incendio verificatosi ad Andria, nella zona di via Trani (nei pressi della tangenziale), intorno alle ore 16:30 di venerdì 4 febbraio. Le fiamme hanno interessato un capannone industriale.Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte vigili del fuoco provenienti da Bari, Molfetta, Barletta e Corato, mentre Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale stanno mettendo in sicurezza l'intera zona.Si teme un inquinamento atmosferico poiché stanno andando a fuoco un ingente quantitativo di materiali di plastica e sostanze chimiche, tale da causare una grossa nuvola nera visibile anche da Trani.La zona ora risulta completamente chiusa alla circolazione stradale dei veicoli.