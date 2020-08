Incidente a Capirro, auto contro moto e traffico bloccato

Un incidente si è verificato poco dopo le 13.00 a Trani in zona Capirro, precisamente in via Martiri di Palermo. L'impatto è avvenuto tra una Fiat 500 ed una moto di grossa cilindrata, dove ad avere la peggio è stato il conducente della moto, trasportato in ospedale. Le sue condizioni, tuttavia, ancora non si conoscono.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Trani.