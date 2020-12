Incidente all'alba in territorio di Trani: ferito un'automobilista

E' di un uomo di Andria rimasto ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 6 sulla provinciale che da Andria porta a Bisceglie, in territorio di Trani.Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto, all'altezza del ponte che sovrasta l'autostrada A/14, è sbandata andando a finire contro il guardrail.Il conducente dell'autovettura, residente ad Andria, è rimasto bloccato tra le lamiere.Sul posto sono giunti con i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare l'uomo in ospedale, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri del nucleo radiomobile di Trani ed Andria, che hanno messo in sicurezza la provinciale e provveduto a regolare il traffico veicolare, particolarmente intenso a quell'ora.