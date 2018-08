Incidente dei braccianti sulla SS16, Messina (PD): «Lo Stato deve agire e assumersi responsabilità»

Anche il Senato si è fermato ad osservare un minuto di silenzio per esprimere cordoglio per le vittime dell' incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la statale 16 all' altezza dello svincolo per Ripalta. Le vittime, braccianti immigrati, avevano terminato da poco il turno nei campi di Capitanata.Sulla questione è intervenuta la senatrice del Partito Democratico Assuntela Messina, dichiarando: «Queste tragedie continuano ad interrogarci su temi come la sicurezza sul lavoro, la sicurezza dei trasporti e le molteplici questioni inerenti il caporalato. E' necessario continuare in un impegno che consolidi risposte e soluzioni concrete e che garantiscano sicurezza reale, affiancando ulteriormente l'efficacia della Legge sul Caporalato. Le Istituzioni dello Stato devono agire ed assumersi pienamente la responsabilità per il ripristino della legalità e dunque per la tutela dei lavoratori e delle imprese».La senatrice DEM, inoltre, ha rilasciato una dichiarazione su una questione di assoluta attualità quale la tematica legata ai vaccini."In sede di annuncio di voto, unitamente al Gruppo del PD in Senato, sul tema dei vaccini, ho espresso il voto contrario per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 Agosto, in merito all'emendamento che ha permesso di far passare una modifica sostanziale del decreto Lorenzin. Si tratta di un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, per un provvedimento dilatatorio inserito all' interno di un decreto amministrativo come il Milleproroghe. Con il rinvio della sanzione per l'obbligo vaccinale si creano seri problemi alle scuole e si mette in pericolo la salute dei bambini. A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso dall' Ordine dei Medici: "Affinché in Parlamento si rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza, infatti, non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".