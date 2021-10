Incidente in corso Imbriani, uno scooter si scontra con un'auto

Nulla di grave per fortuna, solo un grande spavento e ovviamente alcuni danni ai mezzi coinvolti.In serata un incidente ha coinvolto un'auto che si immetteva su corso Imbriani provenendo da via san Gervasio e uno scooter guidato da un giovane che, pare a causa della velocità elevata, non riuscendola a evitare vi si è schiantato contro.Molti i passanti fermatisi a soccorrere i due conducenti ma sul posto sono intervenuti i carabinieri senza che fosse necessario l'intervento del 118.