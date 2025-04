Incidente in piazza Martiri di Via Fani: coinvolte due autovetture

Un incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì nei pressi di piazza Martiri di Via Fani, in Corso Alessandro Manzoni.Coinvolte nel sinistro due autovetture: secondo una prima ricostruzione, a causare il tutto è sembrerebbe esser stata una mancata precedenza all'altezza dell'incrocio. Probabilmente, la seconda automobile, nell'intento di evitare il colpo, ha centrato il marciapiede, ribaltandosi completamente e colpendo una terza macchina parcheggiata.Sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118, con due ambulanze, i vigili del fuoco e Polizia Locale. Uno dei due conducenti, non in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Barletta per accertamenti. Non si registrano ulteriori feriti gravi.