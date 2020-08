Incidente sul lavoro in Amiu, migliorano ancora le condizioni del dipendente coinvolto

«Siamo sulla strada giusta», è il commento che lascia ben sperare scritto dal fratello del lavoratore di Amiu rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro lo scorso 14 agosto. L'uomo a seguito delle ferite riportate era stato prima ricoverato in coma farmacologico all'ospedale "Bonomo" di Andria per poi essere trasferito all'ospedale "Miulli" ad Acquaviva delle Fonti dove è stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale alcuni giorni dopo. A seguito della buona riuscita dell'intervento, l'uomo era ritornato in coma farmacologico così come normalmente previsto dopo operazioni di questo genere.Oggi i primi miglioramenti: tramite un post su Fb il fratello dell'operaio ha fatto sapere che respira autonomamente. Significativi miglioramenti per una lenta ma progressiva ripresa.