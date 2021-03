Incidente sulla 16bis, in zona Boccadoro: un ferito

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria uno dei due conducenti rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, in zona Boccadoro, nella serata di mercoledì, intorno le ore 20.Coinvolti due mezzi che per non meglio precisate cause si sono scontrati frontalmente. Uno dei due, dicevamo, ha riportato trauma cranico ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Non è tuttavia in pericolo di vita.Il tratto di strada interessato è stato interrotto alla circolazione per diverso tempo in arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.(foto icona da Tranispia)