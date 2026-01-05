Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale

Un violento incidente si è verificato oggi, intorno alle ore 13, all'incrocio tra via Tasselgardo e corso Imbriani, in centro a Trani. Una Twingo diretta verso via Malcangi ha investito in pieno un monopattino elettrico, sul quale viaggiava un giovane che, a causa dell'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto dopo aver sfondato il parabrezza dell'auto.



La scena, impressionante per la violenza dello scontro, ha attirato l'attenzione di numerosi passanti. Il ragazzo è rimasto a terra ed è stato soccorso dal personale del 118. Dopo le prime cure, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.



L'incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione stradale. A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi da parte delle forze dell'ordine, la viabilità è rimasta bloccata per diverso tempo, con pesanti disagi per automobilisti e mezzi pubblici, inclusi almeno tre pullman STP impossibilitati a proseguire la corsa.



Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.