Incursioni al campo Bovio attraversando i binari: giochi troppo pericolosi

Le foto ci sono giunte da un nostro lettore che assiste ogni giorno dalla sua abitazione a quello che avviene nei pressi del campetto Bovio, il campo che costeggia la ferrovia e nel quale da poco è stata collocata l'erba sintetica, proprio a fianco della scuola media Giovanni Bovio.Il nostro lettore testimonia la presenza di ragazzini adolescenti - che sembrerebbero tutti minorenni - che attraversano da via Giachetti i binari della ferrovia per intrufolarsi nel campo.Lo stesso ha dichiarato di aver segnalato più volte gli episodi non solo ai vigili urbani ma anche a esponenti della amministrazione: "Inutile ogni chiamata" ci ha scritto, "ci appelliamo a voi perché non vorremmo che un giorno scappasse un morto tra questi ragazzini mentre attraversano i binari".