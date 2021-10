Infiltrazioni criminali nel tessuto abitativo, incontro in Regione tra Ciliento e Arca Puglia

Durante l'incontro tra la Consigliera Regionale Debora Ciliento, vice-presidente della "Commissione regionale di studio e inchiesta del fenomeno della Criminalità Organizzata in Puglia" e l'avv. Piero de Nicolo sono state affrontate le problematiche relative ai pericoli sociali connessi al fenomeno della infiltrazione criminale nel tessuto abitativo dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica."Ringrazio la Vice Presidente Ciliento - dichiara l'avvocato de Nicolo - per la disponibilità dimostrata nei confronti dell'Ente nel percorso di ascolto ed interlocuzione che abbiamo avviato. Mi rendo immediatamente disponibile all'eventuale incontro formale con la Commissione Antimafia Regionale per la puntuale rappresentazione delle situazioni che Arca Puglia Centrale affronta quotidianamente nei quartieri "a rischio" su cui insiste il nostro patrimonio abitativo"."Un incontro - sono invece le parole di Debora Ciliento - che da avvio ad un percorso che vede camminare insieme legalità e welfare. Ciò che l'Arca Puglia Centrale mette in atto sui territori è a tutela delle fragilità sociali avendo ben chiaro il connubio che deve esserci tra legalità e sociale. Fare rete tra le diverse istituzioni è importante e fondamentale, sono certa che avvieremo un importante percorso di ascolto e confronto".