Infiltrazioni dal tetto, la Cattedrale di Trani sarà chiusa in parte per lavori

A causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto, parte della basilica cattedrale di Trani potrebbe rimanere chiusa nei prossimi mesi per consentire gli interventi di messa in sicurezza.Per tale motivo sono state montate delle impalcature esterne nella zona absidale che consentiranno in prima battuta un'indagine conoscitiva sullo stato dei luoghi. I lavori saranno seguiti da Enrico Parente, Enrico Cassanelli e Giorgio Gramegna su committenza della Soprintendenza de beni culturali. In particolare sarà interessata dall'intervento l'intera area presbiterale con l'impossibilità di svolgimento di culti e cerimonie religiose, che potrebbero essere spostate nelle cripte inferiori. L'accesso ai turisti e ai fedeli, invece, sarà consentito sono nell'ala non interessata dal cantiere.