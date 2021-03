Iniziati i lavori sulle strade rurali di Trani

Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria di alcune importanti strade rurali della città di Trani. L'intervento, finanziato con circa 130mila euro grazie all'attuazione del Piano di Azione Locale del GAL Ponte Lama, consente all'Amministrazione di riqualificare alcune arterie fondamentali per l'economia delle aziende agricole e per una maggiore attrattività turistica del territorio visto che una delle zone interessate dai lavori è nelle immediate vicinanze dell'area naturalistica di Boccadoro, a sua volta riqualificata dall'Amministrazione nel 2018.I lavori interessano oltre duemila metri lineari di strade rurali (contrada Gesù Maria, contrada Montericco e via Fragatone) e si concluderanno nel giro di poche settimane. Saranno pulite le banchine, eliminate le erbacce e le fronde delle siepi infestanti. Nei tratti non transitabili con mezzi di trasporto è prevista la sistemazione a nuovo del percorso con l'eliminazione dei dossi.Per gli agricoltori della città è la seconda importante novità di questo 2021. L'avvio degli interventi giunge poche settimane dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune di Trani e Consorzio Agricoltori tranesi per la gestione della rete di distribuzione ed il riutilizzo ad usi irrigui delle acque reflue proveniente dal depuratore a servizio dell'abitato del Comune di Trani. Con la stipula del protocollo il Consorzio si è impegnato alla gestione della rete di distribuzione delle acque reflue depurate da realizzarsi da parte del Comune di Trani, beneficiario di un finanziamento regionale per un importo complessivo di 6.910.000 euro, uno dei più cospicui ottenuti dall'Ente.