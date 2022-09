Inizio anno alla Baldassarre: si sogna, si viaggia e si cresce

Inizia il nuovo anno scolastico e ci sarà subito una sorpresa per gli alunni della scuola Baldassarre: una tre giorni all'insegna dell'accoglienza che avrà a che fare con due elementi importanti per la vita dei ragazzi: il viaggio ed il sogno. Sospesi tra aspirazioni personali e realtà da vivere e conquistare sotto la guida dei loro prof. Gli accolti saranno proprio loro: i ragazzi delle prime classi della scuola Baldassarre. Ad animare la tre giorni dell'accoglienza il gruppo dei docenti dedicatosi all'organizzazione di questo primo importante appuntamento (il Team Accoglienza) con la collaborazione di tutti gli altri prof ed alunni dell'istituto di piazza Dante diretto dal Dirigente scolastico, Marco Galiano.Ma dicevamo dei significati di questa tradizionale Accoglienza che si rinnova anche quest'anno. Ossia l'idea di un viaggio che avrá inizio con la consegna di un simbolico passepartout dei sogni, ovvero una "carta d'imbarco" proprio il primo giorno, lunedì 12 settembre e che si snoderà lungo i tre anni della scuola media, per dare il via alla realizzazione di quelle aspirazioni che i ragazzi fin da ora covano nei loro pensieri, nei loro animi e che esprimeranno da subito.E proprio il primo giorno, per arricchire il benvenuto, si susseguiranno nel cortile della scuola le esibizioni dell'orchestra degli studenti diretta da Alessandro Giusto, l'ormai celebre Baldassound; l'esibizione di un alunno della 2 F, Andrea Spina, che interpreterà, accompagnato alla chitarra dal prof. Mezzina, un noto brano di Cesare Cremonini, "Buon viaggio", ovviamente di buon auspicio per i giovani studenti delle prime; a seguire il saluto del Sindaco Amedeo Bottaro e del Dirigente Marco Galiano che chiamerà ad uno ad uno, come da tradizione gli studenti nuovi arrivati.Le docenti impegnate nel team "Accoglienza" ci tengono a precisare che quest'anno in particolare le attività dedicate a questa iniziativa di "benvenuto" si legano a doppio filo con quelle del team "Continuità" che cura i rapporti e le scelte dei ragazzi dalla scuola Primaria a quella Secondaria di primo grado, ovviamente in ottica Baldassarre. Dal "Road truogh" dell'accoglienza, ossia una strada attraverso la quale compiere un primo approccio coi propri sogni da tramutare in realtà, al "Road to Baldassarre", ovvero una strada che porta alla realizzazione effettiva di quei sogni attraverso il percorso da compiere nella scuola di piazza Dante, dai progetti legati alla cosiddetta "Continuità", fino alla scelta e frequenza effettiva della scuola Baldassarre. La tre giorni si svilupperà nei successivi passaggi con le consuete piacevoli attività ludiche e pratiche, la visita guidata della scuola e la prima conoscenza con i prof ed i nuovi compagni di classe ad di scuola. Insomma, tutto è pronto per il nuovo anno.