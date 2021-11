Intervento congiunto nella notte per soccorrere un'anziana signora: mistero sulle cause

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento in cui era bloccata

Nella notte intorno alle 4.00 c'è stato un intervento congiunto di Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco in centro per soccorrere una donna di circa 80 anni in difficoltà bloccata all'interno del suo appartamento.I pompieri sono riusciti ad entrare nell'abitazione e a permettere agli operatori del 118 di soccorrere la anziana signora.Sull'episodio, tuttavia, sembrerebbe ci siano delle attenzioni particolari da parte dei Carabinieri che proveranno a capire cosa sia realmente accaduto a questa donna