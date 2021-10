Intervento del 118 per soccorrere un giovane in piazza della Repubblica

C'è stato bisogno dell'intervento di un'ambulanza e di un'automedica degli Operatori Emergenza Radio, questa sera in piazza della Repubblica, per prestare soccorso ad un giovane che aveva accusato un malore mentre si trovava con un gruppo di amici nei pressi di un bar.Giunti sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo, trasportandolo poi in barella all'interno dell'ambulanza. E' stato poi necessario trasportarlo in ospedale.