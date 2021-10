Intervento di "rianimazione" per il Carrubo secolare di via Duchessa d'Andria

Il messaggio di SoS lanciato, non solo sui social, dal consigliere comunale Michele Centrone è stato ascoltato: questa mattina è stato infatti realizzato un intervento di "salvataggio" del maestoso albero che si trova fra via Duchessa d'andria e via del Mandorli."Dieci mesi addietro, con una nota al sindaco – spiega Centrone - evidenziavo un problema che, se trascurato, poteva essere fatale per il nostro carrubo secolare. Da allora solo qualche intervento che, dal mio punto di vista, è stato del tutto inutile! Oggi finalmente, dopo l'ennesimo sollecito (con la speranza che non sia tardivo), si sta eseguendo un intervento tecnicamente valido. Vorrei ringraziare il dott. Donato Carenza, che dopo il nostro ultimo incontro, è intervenuto immediatamente con i suoi operai specializzati per limitare il danno. Speriamo così di salvare questo esemplare magnifico, patrimonio della nostra città. Meritano di goderne anche i nostri figli e nipoti".