Invasione di zanzare, l'anomalo fenomeno oggi a Trani

Sono diverse le segnalazioni giunte questa mattina in redazione da parte di cittadini tranesi circa la presenza anomala di zanzare sui balconi di casa. Molti parlano di una vera e propria invasione tanto da rendere persino impossibile aprire le finestre. Veri e propri sciami hanno invaso gli appartamenti di molti tranesi complici il clima estremamente umido e a tratti afoso. Il fenomeno in particolare si è verificato alle prime ore del mattino per poi andare gradualmente a ridimensionarsi nel corso della mattinata.Del resto fenomeni del genere non devono stupire considerata la tropicalizzazione del clima a cui l'intero Paese sta andando incontro e che consentono ai fastidiosi insetti di annidarsi e moltiplicarsi a dismisura.Nel frattempo giovedì 30 settembre l'Amiu ha programmato una nuova disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.