Investimento in corso Imbriani, anziano soccorso dal 118

Incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, in corso Imbriani, all'incrocio con via Istria. Un anziano, mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, è stato investito da un'auto guidata da una donna, intenta a svoltare da via Istria verso via Imbriani.L'anziano è rimasto adagiato sull'asfalto per diverso tempo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza: le sue condizioni non sono sembrate gravi e pertanto ha ricevuto le cure necessarie sul posto.Il fatto ha causato forti disagi alla circolazione e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato per i rilievi del caso e regolamentare il traffico.