Invito a Trani con sorpresa: al mattino la macchina non c'è più

Nella storia di Instagram le chiavi di un'Audi, l'icona di un ladro mascherato e una frase che è tutto un programma: "Bella Trani ma non ci vivrei". Ormai non sorprendono più a noi tranesi queste notizie, in quanto cittadini, di furti per i quali siamo ormai da diversi anni ai vertici delle classifiche in Italia in una spregevole categoria.Il problema è che qualcosa a cui noi oggi in città ci stiamo tristemente abituando sta diventando virale attraverso il passaparola dei turisti che naviga ovviamente in maniera virale attraverso i social e che sta diventando una caratteristica tipica di Trani insieme alla sua bellezza, al suo fascino e alla sua attraente movida. Quella per la quale l'ennesimo malcapitato ha accettato l'invito dagli amici tranesi e che dopo una piacevolissima serata, la mattina seguente ha avuto la sorpresa di trovare un'altra auto parcheggiata al posto della sua.Sono anni ormai che da più parti viene invocato un tavolo di emergenza in concerto con il Governo per affrontare un problema che si fa ogni giorno più pesante, Non solo per le tasche di chi subisce i furti ma anche per il buon nome di una città che dovrebbe essere sinonimo di accoglienza e sicurezza per i suoi cittadini e per i turisti.Inutile meravigliarsi, alla fine, di un turismo mordi e fuggi che vede i visitatori affacciarsi alla città per poche ore e poi decidono di soggiornare in altre Città, dotate di parcheggi custoditi come si conviene ai luoghi che ambiscono a diventare attrattivi da tutti i punti di vista.